Serie A, quali sono le squadre italiane qualificate alle coppe europee nel 2025/2026

Si è chiusa la stagionedellaL'ultimo turno è stata la solita girandola di emozioni e ha portato aanche inaspettati. Facciamo il punto e vediamo quali sono le squadre che rappresenteranno l'Italia nella prossima campagna europea. Tranon trova posto lache, nell'ultimo turno, si fa battere in casa dal Lecce e dice addio all'Europa, dopo essere arrivato a un passo dalle semifinali di Europa League.Al posto dei biancocelesti sarà ancora laa rappresentarci in Conference. Biancocelesti e viola chiudono a pari punti () ma, in virtù della miglior classifica avulsa, a sorridere sono gli uomini diche chiudono il campionato al sesto posto e, per il quarto anno consecutivo, giocheranno la Conference League.

In: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.In: Roma, Bologna (vincitrice Coppa Italia).In: Fiorentina.