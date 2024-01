Serie A, quando si giocano le partite rinviate per la Supercoppa: date e orari

Federico Albrizio

Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli lasceranno presto l'Italia e si sposteranno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, che si gioca tra il 18 e il 22 gennaio. Tutti gli incontri si disputeranno all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic. Le due semifinali sono Napoli-Fiorentina (giovedì 18 gennaio 2024, ore 20) e Inter-Lazio (venerdì 19 gennaio, ore 20), la finale tra le due squadre vincenti è in programma lunedì 22 gennaio 2024 alle 20.



L'impegno ha portato inevitabilmente a rivedere il calendario della Serie A, rinviate le partite della 21ª giornata di campionato che coinvolgono le quattro squadre impegnate in Supercoppa, i recuperi si giocheranno su tre date e tre settimane diverse: la Fiorentina sarà la prima a scendere in campo nel giorno di San Valentino, la settimana seguente toccherà alla Lazio mentre Napoli e Inter attenderanno la fine del mese di febbraio.



IL PROGRAMMA DEI RECUPERI DELLA 21ª GIORNATA DI SERIE A - Di seguito il programma completo dei recuperi della 21ª giornata di Serie A:



Bologna-FIORENTINA: mercoledì 14 febbraio 2024, ore 19



Torino-LAZIO: giovedì 22 febbraio 2024, ore 20.45



Sassuolo-NAPOLI: mercoledì 28 febbraio 2024, ore 18



INTER-Atalanta: mercoledì 28 febbraio 2024, ore 20.45