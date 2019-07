La Juve con Szczesny, l'Inter con Handanovic, la Roma con Pau Lopez, La Lazio con Strakosha, la Fiorentina con Dragowski, il Genoa con Radu, l'Udinese con Musso, il Bologna con Skorupski, la Spal con Berisha, il Lecce con Gabriel e il Brescia con Joronen. Tutte con portieri stranieri, e Dino Zoff, leggenda del calcio italiano, ne parla al Corriere della Sera: "La scuola italiana è in crisi. E la colpa è tutto del metodo di allenamento. Oggi si lavora molto sui piedi e poco sulla tecnica specifica del ruolo. Cosa serve che un portiere faccia ripartire bene l'azione se poi non azzecca un'uscita o non blocca un pallone che sia uno? La verità è che per anni abbiamo insegnato al resto del mondo e ora siamo indietro".



CLASSE MEDIA - Un problema che non riguarda i top ma solo la classe media, secondo Zoff, che prosegue con il suo pensiero al Corriere della Sera: "E' sparita la figura del portiere affidabile, quello che magari non fa miracoli ma acchiappa tutto quello che si può acchiappare".