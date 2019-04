Ha sbancato il San Paolo e agganciato il Milan al quarto posto in classifica: l’Atalanta si fa ancora avanti nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il successo esterno contro il Napoli la quota sui nerazzurri è fissata a 4,50, sempre più vicina a quella delle due favorite. Il Milan resta davanti a tutti secondo i trader SNAI, ma complice il pareggio contro il Parma la valutazione sui rossoneri è salita da 1,72 a 2,00. Passo avanti per la Roma dopo la «X» a San Siro contro l’Inter, i giallorossi, riferisce Agipronews, sono dati adesso a 2,50 (erano a 3,50 prima del turno pasquale), mentre si allontana sempre più la Lazio, capace di perdere in casa contro un Chievo già retrocesso e data oggi a 7,50.