Dopo solo 360 minuti dall’inizio di questa Serie A ci sono già due panchine caldissime che potrebbero cambiare allenatore nel corso dei prossimi giorni. Stiamo parlando di quella di Marco Giampaolo al Torino e di quella di Beppe Iachini alla Fiorentina. Le tre sconfitte in tre partite da parte dei granata (che devono recuperare la partita con il Genoa) non sono passate inosservate ai betting analyst che hanno prontamente aggiornato il tabellone degli esoneri abbassando la quota dell'ex tecnico di Milan e Sampdoria da 4,00 a 1,65. Crolla anche la valutazione dell'allenatore viola che, come rileva Agipronews, passa da 2,75 a 1,72, complice anche qui i risultati ottenuti finora che hanno portato la Fiorentina in decima posizione in classifica con quattro punti raccolti in quattro partite.