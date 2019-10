Cinque squadre in quattro punti, a ridosso della zona Champions. Dopo dieci giornate la caccia ai primi quattro posti in Serie A è diventata accesissima, grazie alla grande partenza di Atalanta e Cagliari e la conferma ad alti livelli delle due romane. Tra tutte spicca la squadra di Gasperini, ancora terza dopo il pareggio con il Napoli e in prima fila per il piazzamento nella top 4 del campionato: il colpo nerazzurro per il secondo anno consecutivo vale 1,72 sul tabellone, la quota più bassa (dando per scontata la qualificazione di Juve e Inter) dopo quella del Napoli. Gli azzurri sono scivolati al sesto posto ma gli analisti confermano la fiducia ad Ancelotti e i suoi, dati a 1,13. Bene anche la Roma, quarta dopo la netta vittoria a Udine e offerta a 2,75, di un soffio davanti alla Lazio, indietro di un punto e piazzata a 3,00. Molto più complicata la strada del Cagliari, al momento settimo a pari punti con il Napoli; difficile dire se il gran momento rossoblù continuerà fino a fine stagione, ma anche Maran dice la sua in lavagna, dove l'impresa è data a 40 volte la posta.