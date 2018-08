Il pesante 0-4 con cui ha iniziato il campionato conferma il Frosinone al primo posto nelle scommesse sulla retrocessione. La sconfitta contro l’Atalanta nel posticipo di lunedì ha portato da 1,65 a 1,60 la quota Snai sul ritorno in Serie B alla fine della stagione. Bookmaker spiazzati, riporta Agipronews, dall’ottimo esordio dell’Empoli, che ha battuto per 2-0 il Cagliari. La squadra di Andreazzoli, data a 1,75 fino a sabato scorso, migliora sensibilmente e si porta a 2,00, alla pari con il Parma, in leggero calo (da 2,10) dopo il 2-2 contro l’Udinese. Si allontana momentaneamente dalla zona rossa la Spal, passata da 2,25 a 3,00 grazie al blitz al Dall’Ara contro il Bologna. Proprio i rossoblù aprono il secondo blocco di squadre a rischio, a quota 5,50 insieme all’Udinese. Per il Cagliari si sale a 6,50, il Sassuolo è lontano a 9,00.