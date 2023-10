Cagliari e Salernitana ora tremano. Lo scontro diretto dell’ultima giornata si è risolto in un pareggio che lascia le due formazioni, rispettivamente, ultima e penultima nella classifica di Serie A dopo nove giornate. Secondo gli analisti, i sardi vedono la retrocessione tra quota 1,20 e 1,40, mentre i campani tra 1,40 e 1,50. La nona giornata ha visto la vittoria importante, in ottica salvezza, per l’Empoli, che con il successo contro la Fiorentina esce dalla zona retrocessione e fa un piccolo balzo in avanti anche per i bookie, pur rimanendo a rischio: la quota retrocessione dei toscani è ora a 1,65, contro l’1,45 dopo l’ottava giornata. Chi, invece, fa un passo indietro, è l’Udinese, che contro il Lecce è incappato nel terzo pareggio consecutivo: la quota retrocessione per i friulani è scesa a 2,75, contro il 3,50 di poche settimane fa. A rischio anche il Verona, a 3, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sette giornate, mentre per Frosinone, Genoa e Lecce si sale tra 4 e 4,75.