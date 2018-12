Il Napoli va ko contro l'Inter a San Siro e spreca una grande occasione per avvicinarsi in classifica alla Juventus, bloccata ieri sul pareggio dall'Atalanta. I bianconeri, quindi, si portano a +9 sulla squadra di Ancelotti e con il titolo d'inverno già matematicamente in tasca volano sempre più soli verso l'ottavo scudetto consecutivo. Gli analisti 888sport.it danno il loro trionfo a 1,05 appena, mentre la clamorosa rimonta del Napoli pagherebbe 8 volte la scommessa. La matematica lascia in corsa anche l'Inter, che però nonostante la vittoria di ieri ha ancora 14 punti di scarto dalla Juventus: i nerazzurri in trionfo sono una possibilità da 14 volte la scommessa.