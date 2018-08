Il Napoli allenato da Carlo Ancelotti convince sempre più, soprattutto dopo la rimonta (da 0-2 a 3-2) con cui ha superato il Milan sabato sera, rimanendo in vetta al campionato assieme alla Juventus. Ed è per questo che secondo i bookmaker gli azzurri sono ufficialmente diventati l’antagonista dei bianconeri per lo scudetto. Netto il taglio con cui i bookmaker hanno posizionato il Napoli al secondo posto nelle scommesse tricolori: da 8,00 a 6,50, mentre rimane stabile la Juventus. Se il Napoli guadagna punti, l’Inter invece continua a perderne agli occhi di sostenitori e quotisti, costretti a rivedere la loro posizione sui nerazzurri: con un solo punto in due partite la squadra di Spalletti è scivolata giù nelle quote, salendo da 8,00 a 12,00 sul tabellone 888sport.it. In sospeso il giudizio sulla Roma (in campo questa sera contro l’Atalanta), data a 9,00, mentre il Milan, a zero punti ma con una partita in meno, è dato a 26,00.