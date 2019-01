Entrambe hanno vinto e lo scarto in classifica è rimasto invariato, a nove punti. Tra Juventus e Napoli, però, è aumentata, e non di poco, la distanza nelle previsioni scudetto dei bookmaker. Conseguenza logica del fatto che per gli azzurri recuperare diventerà sempre più difficile man mano che diminuiranno le giornate da giocare: gli analisti 888sport.it hanno abbassato in maniera quasi impercettibile la quota sulla Juve campione, portandola da 1,05 a 1,04 e contemporaneamente facendo balzare da 8,00 a 12,00 quella sul Napoli. Impensabile, a questo punto, l’ipotesi di un terzo incomodo nella lotta scudetto: l’Inter, fermata sul pari dal Sassuolo e scivolata a meno 16, ha visto più che decuplicare la sua quota, passando da 14,00 a 151,00.