Un’altra giornata di grandi sorprese ha stravolto gli equilibri della Serie A. Dopo il ko della Juventus a Verona e la vittoria dell’Inter in rimonta nel derby con il Milan, le due squadre condividono il primo posto in classifica. Poi c’è la Lazio, a segno anche a Parma, con un solo punto di ritardo dalla vetta e senza impegni europei ad ostacolare il cammino. Chi sarà campione d’Italia? Il recente calo dei bianconeri - si legge in una nota - ha portato i quotisti ad alzare la quota sul successo di CR7 e compagni fino a quota 1,75 e l’Inter ora si gioca a 3,00 volte la posta. Si avvicina la Lazio, anche se per ora i biancocelesti sono proposti a 6,00.