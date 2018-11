Per la seconda stagione consecutiva il Chievo sbarra la strada al Napoli: lo 0-0 al San Paolo, dopo quello di Verona a novembre dello scorso anno, frena gli azzurri, ora a -8 dalla Juventus. Un distacco corposo che ricade impietosamente anche nelle scommesse sullo scudetto, dove la quota della squadra di Ancelotti subisce un’evidente impennata: sul tabellone 888sport.it le chance di rimonta del Napoli, come riporta Agipronews, sono passate da 7,00 a 10,00, con i bianconeri in fuga a 1,08. Alle spalle degli azzurri ora incombe anche l’Inter, offerta a 26,00 dopo la vittoria sul Frosinone. Lontanissima la Roma, settima in classifica e ormai a 250,00, alle spalle di Lazio e Milan, a 101,00 dopo il pareggio di ieri.