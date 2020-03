Dopo una settimana in stand-by, la Juventus si riprende il primo posto in classifica, dando una svolta importante nelle scommesse sullo scudetto. Rispetto a due settimane fa, prima dei rinvii e delle modifiche al calendario di Serie A, la variazione sui bianconeri migliora leggermente nelle quote, dove passano da 1,50 a 1,45, saldamente in cima alla lista. A cambiare piuttosto vistosamente è invece la valutazione sull'Inter, momentaneamente a -9. In attesa della partita ancora da recuperare, i nerazzurri sono scivolati da 5,00 a 8,00, di fatto fuori dalla lotta per il titolo; rimane invece stabile la Lazio, seconda in classifica in quota a 3,75.