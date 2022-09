Scintile in vista all'Olimpico dove domani sera - nell'anticipo della quinta giornata di Serie A - Lazio e Napoli puntano a rilanciarsi dopo i pareggi con Sampdoria e Lecce. L'ultimo precedente a Roma ha premiato gli azzurri, che lo scorso febbraio ebbero la meglio per 2-1, e anche stavolta i partenopei la spuntano di pochissimo nelle previsioni degli analisti: un altro blitz vale 2,40, con i biancocelesti a 2,87 e il pareggio (che tra le due squadre manca dal 2016) a 3,50. Altissimo il dato sui gol nei confronti diretti tra le due squadre: in media sono stati quattro nei cinque incroci più recenti, una tendenza che in quota spinge l'Over 2,5 a 1,65 e il Goal a 1,52. Anche per questo gli analisti puntano sullo sblocco veloce della gara e danno la prima rete entro il 15' a 2,82. Ricco il capitolo marcatori, con Immobile e Osimhen ad aprire la lista a quota 2,40. Per la Lazio la seconda scelta è Pedro (4,00) con Felipe Anderson subito dietro (4,50), mentre Spalletti punterà anche su Lozano (3,50) e Kvaratskhelia (3,60).