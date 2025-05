Serie A, Ranieri vince il premio Fair Play Moment of the Season: la motivazione

Getty Images

Lega Serie A e Philadelphia hanno annunciato che il premioè stato assegnato all’allenatore della Roma, per essersi reso protagonista, in occasione della sfida Venezia-Roma, dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi diNel corso del match disputato allo stadio “Penzo” lo scorso 9 febbraio 2025, durante una ripartenza della sua squadra,della formazione avversaria per soccorrere il calciatore del Venezia infortunatosi nell’azione precedente.

Le parole dell'ad della Serie A,: "Claudio Ranieri ha fatto del fair play il valore cardine della propria favolosa carriera, costellata da numerosi successi dentro e fuori dal campo. Anche in questa stagione, in cui ha guidato la Roma verso una fantastica rimonta che è valsa un piazzamento fondamentale nelle prossime competizioni europee, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un gesto di grande sportività nei confronti di un calciatore avversario, confermandosi uno straordinario allenatore, ma prima di tutto un grande uomo. È con grande orgoglio, quindi, che assegniamo il premio ‘Philadelphia Fair Play Moment Of The Season’ a Ranieri, emblema di eleganza, correttezza e signorilità, un tecnico eccezionale in grado di trasmettere a tutti i suoi calciatori anche i sani valori dello sport”.

Claudio Ranieri sarà premiato direttamente sul terreno di gioco nel pre-partita di Torino-Roma, gara in programma domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45.