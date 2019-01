Buone notizie per Claudio Gavillucci. L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha avviato la procedura per integrarlo con effetto immediato nell'organizzazione della CAN di serie A. L'arbitro della sezione di Latina ha vinto l'appello alla Corte federale, ma l'AIA intende comunque proseguire l'iter legale al Collegio di garanzia del Coni.