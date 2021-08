L'addio di Conte, seguito da quelli di Hakimi e Lukaku, ha indebolito (almeno sulla carta) l'Inter rispetto alla passata stagione, culminata con la conquista del primo scudetto dai tempi del triplete. Così i nerazzurri si trovano dietro alla Juventus ai blocchi di partenza per la corsa al titolo. Gli analisti vedono i bianconeri di Max Allegri, tornato quest'anno dopo due stagioni a riposo, in quota a 1,90 alla vigilia della prima giornata. Un vantaggio netto sull'Inter di Simone Inzaghi, proposta a 4,00. C'è fiducia anche nell'Atalanta, capace di riconfermarsi in zona Champions anno dopo anno e terza in griglia per lo scudetto a 6,50. Il Milan orfano di Donnarumma è offerto a 11, mentre il Napoli di Luciano Spalletti si gioca a 15. Minore fiducia sulla Roma di José Mourinho, in quota a 20 davanti ai rivali della Lazio di Maurizio Sarri a 30.