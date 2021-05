La Lega Serie A non indietreggia sulla riforma della Coppa Italia, che esclude le squadre di Serie C e D. L'obiettivo è incassare 40 milioni di euro dai diritti tv (oggi la Rai ne paga 35 per Coppa e Supercoppa).



Intanto dal 2024 la nuova Champions League imporrà 100 partite in più e richiede 7 finestre aggiuntive. Come si legge su La Repubblica, le leghe europee pensano al campionato a 18 squadre come in Germania e l'Inghilterra medita l'abolizione della coppa di lega.



I club di Serie A si sono dati appuntamento martedì a Palazzo Parigi a Milano, senza il presidente Dal Pino e senza l’ad De Siervo. In discussione soprattutto gli strascichi della Superlega.