De Ligt è il primo della classe nei rigori con la mano: due nelle ultime tre gare. Il centrale della Juventus, però, è solo una delle tante vittime del nuovo regolamento voluto dall'Ifab, il board internazionale custode delle regole del pallone. Sì, perché i rigori per tocco di mano sono triplicati!



Come evidenzia la Repubblica, a parità di giornate, 9, la scorsa stagione erano stati concessi 5 rigori per tocco di mano o di braccio; quest'anno, 16. Confronto con gli altri campionati senza storia: in Ligue 1 e in Liga ne sono stati fischiati la metà, in Bundes e Premier ancora meno. E in Champions? Un solo, il Chelsea-Valencia. La sensazione è che in Italia ci sia una duplice responsabilità: la profondità dello sguardo tecnologico e difensori che non hanno adeguato i propri movimenti alle novità regolamentari. Che lasciano, comunque, spazio all'interpretazione con quell'usually (di solito) nel regolamento.