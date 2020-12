Riparte la caccia al Milan, che un po' alla volta sta conquistando fiducia. I rossoneri hanno ottenuto 26 punti nelle prime 10 giornate di campionato e anche i bookmaker cominciano a considerare la squadra di Pioli come una delle favorite per il titolo. Sulla lavagna anteposy, si legge in una nota, il Milan è bancato campione d'Italia a quota 4,00 ed è terzo dietro Inter (a 3,25) e Juventus (3,50). Il Napoli ovviamente se la gioca anche se è un po' più staccato a 5,50. L'Inter di Conte, eliminata dall'Europa, può quindi riscattare la stagione vincendo in Italia, ma per la rincorsa al Milan serve subito una scossa. Domenica i nerazzurri vanno a Cagliari dove (alle 12:30) sono ovviamente favoriti e il segno «2» è proposto a quota 1,41. Pioli è pronto a rispondere a San Siro contro il Parma: domenica sera non ci si aspettano grandi sorprese visto che il segno «1» è da considerare una fissa a 1,31. Turno agevole anche per la Juventus, favorita a Genoa a 1,34 e per il Napoli, che aspetta la Sampdoria con l'obiettivo di strappare la terza vittoria di fila in campionato: in questo caso il segno «1» vale 1,44. Un po' più complicata l'undicesima giornata per Atalanta e Roma. I bergamaschi giocano in casa con la Fiorentina e per chiudere una brutta serie (due punti nelle ultime 3 partite) devono centrare un successo proposto a 1,69. Arriva invece al raddoppio la vittoria della Roma in casa del Bologna.