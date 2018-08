La prima giornata della Serie A 2018/2019 è a forte rischio: il primo turno del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 agosto, potrebbe infatti subire un rinvio. La Lega Serie A sta monitorando e decidendo in questo momento il da farsi, dopo la tragedia avvenuta a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, che ha causato ad oggi 39 vittime: Sampdoria e Genoa hanno richiesto di non disputare rispettivamente le gare contro la Fiorentina a Marassi e il Milan a San Siro. Per la prima i tifosi della Viola hanno già annunciato lo sciopero, la gara non dovrebbe disputarsi; per tutte le altre gare si continua a valutare: la decisione verrà presa nelle prossime ore.



COMUNICATO A BREVE - Intanto per la giornata di sabato, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Stato delle vittime, è stato proclamato il lutto nazionale: nella stessa data dovrebbero disputarsi gli anticipi tra Chievo Verona-Juventus alle 18.00 e Lazio-Napoli alle 20.30, squadre che tuttavia presumibilmente non scenderanno in campo. Quattro sono i match che senza dubbio non potranno seguire il calendario degli impegni e a questo punto a rischio sono anche le altre sei gare potenzialmente giocabili. La Lega calcio dovrebbe comunicare una decisione a breve: è atteso un comunicato.