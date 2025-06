Serie A, rivoluzione nelle panchine: quante analogie con l'estate del 2021

Il mercato panchine dellaè sempre più nel vivo. Cinque delle prime otto squadre in classifica cambieranno sicuramente allenatore: ilripartirà daha salutato l’ed è pronto a unirsi allaè a un passo dal ritorno allasi è dimesso dalla. Anche lae l’potrebbero cambiare guida tecnica, mentre ilè l’unico certo di continuare con, quando sei delle prime otto squadre hanno annunciato un nuovo allenatore.

Il 26 maggio 2021, l’hanno comunicato lacon un anno di anticipo sulla scadenza del contratto. I nerazzurri avevano appena vinto lo Scudetto, a 11 anni di distanza dall’ultimo. Per iniziare un nuovo ciclo la dirigenza ha scelto, fino a quel momento vicino al rinnovo con la. Con i nerazzurri, l’ex attaccante ha vinto un campionato, tre Supercoppe e due Coppe Italia.Dopo un quarto posto e la conquista di due trofei, laha scelto di non confermare. Il suo successore è stato, alla seconda esperienza con i bianconeri. Il toscano è rimasto sulla panchina della Juventus per tre stagioni, vincendo una Coppa Italia. Il suo esonero è arrivato proprio dopo la finale contro l', decisa da un goal di

In quattro anni la storia delè cambiata: sono arrivati due Scudetti e i partenopei puntano a continuare a crescere con l’obiettivo di togliersi altre soddisfazioni. Tutto è iniziato con la decisione didi sostituirecon, fermo da due anni dopo l’avventura con l’. L’allenatore è rimasto a Napoli soltanto una stagione, ma è bastata per dominare la Serie A.La decisione didi lasciare laper andare all’ha costrettoa cercare un nuovo allenatore. Alla fine la scelta è ricaduta su, un nome attualissimo in ottica biancoceleste. Nella sua prima avventura a Formello, il tecnico ha ottenuto come miglior risultato un secondo posto. Nella stagione successiva è arrivato il divorzio dopo una sconfitta contro l'

L’annuncio dell’arrivo diallaè stato un autentico colpo di scena. Nessuno se lo aspettava, anche se il rapporto con Fonseca era ai minimi termini. Lo Special One ha brillato soprattutto in ambito europeo, conquistando lae arrivando fino in finale di. Un percorso concluso con una sconfitta anche a causa di un rigore netto non concesso ai giallorossi.Dopo l’ottavo posto ottenuto in campionato,ha scelto di iniziare la sua carriera all’estero passando allo. Per sostituirlo il Sassuolo ha preso, reduce dalla promozione in Serie A con l’. Il toscano è rimasto alla guida del club poco più di due anni e mezzo, arrivando undicesimo come miglior risultato.