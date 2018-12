Gianluca Rocchi è stato incoronato miglior arbitro della Serie A per la stagione 2017/18. Il fischietto fiorentino, protagonista del match di ieri tra Roma e Inter, parla dopo la premiazione al Gran Galà del calcio: "VAR? Siamo a buon punto e siamo contenti di questo strumento, ma come in tutte le cose bisogna ancora migliorare. I giocatori hanno meno pressioni, ieri sera per esempio il comportamento è stato ottimo da parte dei giocatori"