Tre soli successi negli ultimi ventisette anni in Serie A uniti a 15 punti di distacco nel campionato attuale. Roma e Torino si sfidano nel posticipo della dodicesima giornata con numeri decisamente agli antipodi: i giallorossi di Fonseca sono saldamente aggrappati alle posizioni di testa, il Milan capolista è lontano appena sei punti, mentre i granata navigano nel bassifondi della classifica al pari di Genoa e Crotone. Tutti elementi, questi, che vedono Dzeko e compagni nettamente favoriti nei confronti dei ragazzi di Giampaolo: secondo i quotisti il successo dei capitolini è a bassa quota come dimostra l’1,41 mentre quello del Toro è addirittura quattro volte superiore, a 6,74, con il pareggio che si gioca a 5,28. L’Over, a 1,38, appare quasi scontato rispetto all’Under, dato a 2,90. Tra i risultati esatti attenzione al 4-0 per la Roma, stesso punteggio dell’ultimo scontro diretto a dicembre con i romanisti padroni di casa, che domani sera pagherebbe 18 volte la posta. Lo 0-2 granata, al contrario, è in quota a 46. Stesso numero di maglia, stessa fascia al braccio, stesso ruolo di leader. Edin Dzeko e Andrea Belotti si sfideranno ancora una volta: il bosniaco, che al Torino ha segnato tre reti, che apre le marcature come nell’ultimo confronto diretto dello scorso luglio è dato a 4,80 mentre le doppietta del Gallo, autore di entrambi i gol del blitz della passata stagione all’Olimpico, si gioca a 10,50.