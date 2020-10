Dopo il rocambolesco 3-3 in casa del Milan e il meno soddisfacente 0-0 di Europa League contro il CSKA Mosca, la Roma punta a tornare subito alla vittoria per scacciare le prime critiche. Per domenica, il calendario della Serie A propone ai giallorossi il match interno con la Fiorentina, reduce dal successo con l'Udinese in campionato e dalla qualificazione nel turno di Coppa Italia con il Padova. La Roma è favorita a quota 1,82, mentre il terzo pari di fila (compresa la competizione europea) vale 4,05 e il successo dei viola si gioca a 4,10. Le statistiche dicono che la Roma dovrà stare molto attenta nei primi minuti: la Fiorentina in quattro delle ultime cinque partite (fra campionato e Coppa Italia) è andata in gol nel primo quarto d'ora. Da prendere quindi in considerazione la giocata su una rete nei primi 15 minuti di gioco (di una delle due squadre), offerta a 2,70. Sarà una sfida abbastanza fallosa secondo i bookmaker che quotano l'Over 4,5 del totale cartellini a 1,78. L'ultima partita tra Roma e Fiorentina in Serie A terminò 2-1 a favore dei giallorossi con una doppietta di Jordan Veretout, entrambi i gol realizzati dal dischetto. Un risultato analogo è fissato in lavagna a 8,00. Per l'ultima sconfitta della Lupa, sempre in campionato, dobbiamo andare al 2018 quando vinsero i viola per 2-0. Molto improbabile per i trader Vedere un altro show della Fiorentina, che vale 21 volte la posta.