Roma-Bologna (calcio d'inizio alle ore 20.45) è l'anticipo che apre la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. I giallorossi devono riscattare la brutta sconfitta di settimana scorsa sul campo del Sassuolo, mentre i rossoblù vengono dalla vittoria in rimonta sul Brescia. Oltre a Diawara, in mezzo al campo Fonseca non può contare sullo squalificato Pellegrini. Dall'altra parte Mihajlovic (presente in panchina dopo essere stato dimesso dall'ospedale) deve fare a meno di Poli, fermato dal giudice sportivo. Dirige l'incontro Guida, con la pressione delle polemiche arbitrali rilanciate ieri in conferenza stampa da Fonseca.



