È rimasta imbattuta negli ultimi nove precedenti contro il Cagliari e anche domani la Roma avrà la strada spianata contro i rossoblù. In quota è un turno facile per i giallorossi, contro una squadra che, arrivata alla fatidica soglia dei 40 punti, è virtualmente salva: sul tabellone Sisal Matchpoint vola dunque l’«1», necessario per continuare la rincorsa al quarto posto e offerto a 1,48. Lo scorso dicembre finì 2-2 dopo la pazzesca rimonta dei sardi negli ultimi minuti dell’incontro: un’altro pareggio pagherebbe 4,25, mentre per il segno «2» si arriva a 7,00. Zero le reti segnate dal Cagliari nelle ultime quattro trasferte contro i giallorossi: riuscirci stavolta, riferisce Agipronews, è un obiettivo a 1,62, un’altra partita a secco si gioca a 2,11. Complessivamente, comunque, i quotisti prevedono un match da Over (a 1,65), con la coppia El Shaarawy-Dzeko protagonista delle scommesse speciali sull’incontro: l’assist del Faraone con il gol del bosniaco è una giocata da 9 volte la posta.