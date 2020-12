, match chiave per le ambizioni delle due squadre. Reduci dal pesante ko di Bergamo, i giallorossi divogliono rialzarsi e staccare la Juventus (ora squadre appaiate a 24 punti; i rossoblù diinvece (tredicesimi a quota 14 punti) cercano un successo che manca dalla settima giornata contro la Sampdoria per rimettersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.- Il bilancio, sorride alla Roma: imbattuta da 12 gare di Serie A contro il Cagliari (8 vittorie e 4 pareggi, ultimo successo dei sardi nel febbraio 2013, 4-2 all'Olimpico) e ha perso solo una delle 10 sfide contro i rossoblù disputate a dicembre, la prima nel 1967 (poi sei vittorie e tre pareggi). Nel complesso, a partire dagli anni Settanta il Cagliari ha vinto solo 2 volte su 35 in casa giallorossa, nel 2011 e nel 2013, collezionando 18 sconfitte e 15 pareggi. La Roma di Fonseca, tuttavia, non è un rullo come a inizio stagione: due vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato, a Bologna e contro il Torino, poi un pareggio con il Sassuolo e le due pesanti sconfitte con Napoli (4-0) e Atalanta (4-1).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di: Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.: ​Cragno; Walukiewicz, Godin, Ceppitelli; Zappa, Nandez, Rog, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.​.​