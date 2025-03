Roma-Como LIVE, le formazioni ufficiali: Soulé, Dybala e Pellegrini contro Paz e Diao

Sembra una vita fa, e invece sono trascorse soltanto 10 giornate di campionato. Prima di Natala 2024, la Roma perdeva 2-0 in casa del Como con le reti di Paz e Gabrielloni e sembrava aver già mandato alle ortiche la stagione. 10 giornate dopo, i giallorossi non hanno più assaporato la sconfitta, si trovano a ridosso delle posizioni europee e stasera hanno l'occasione di dare seguito alla striscia, di chiudere un ideale cerchio e di presentarsi all'andata degli ottavi di finale di Europa League giovedì contro l'Athletic Club di Bilbao giovedì. Il Como, però, è lanciatissimo: Paz e Diao stanno mettendo a ferro e fuoco le difese della Serie A e Fabregas sta registrando la sua difesa. Chiedere a Napoli e Fiorentina, le ultime due squadre battute, per ulteriori informazioni

: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri.: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao. All. Fabregas.