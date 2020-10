Entrambe a caccia del primo successo in stagione, Udinese e Roma si sfidano sabato sera alla Dacia Arena. I giallorossi hanno una tradizione recente molto favorevole in Friuli, visto che negli ultimi otto confronti hanno raccolto sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. Forte di questi numeri, la Roma parte nettamente favorita, secondo i betting analyst, grazie a una quota di 1,62 rispetto al 5,30 di cui sono accreditati i bianconeri, ancora a zero punti dopo le prima due di campionato. Improbabile anche il pareggio, dato a 4,00. Le sfide in campo friulano tra le due formazioni sono spesso tirate e avare di gol, come dimostrano gli esiti degli ultimi nove confronti diretti, sette dei quali si sono conclusi con meno di tre reti. Malgrado questo, per il match di domani l’Over, a 1,68, si fa preferire all’Under, 2,18. Tra i risultati esatti, attenzione al 2-1 per l’Udinese che pagherebbe 14 volte la posta, mentre lo 0-4 giallorosso, ultimo punteggio del confronto diretto alla Dacia Arena, si gioca a 23.