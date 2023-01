Non ancora sopiti gli entusiasmi per aver superato il turno di Coppia Italia, grazie ad un goal di Dybala al 64°, la Roma è attesa ad un’altra partita tra le mura amiche. Torna all’Olimpico per fare gli onori di casa ad una Fiorentina che affronterà domenica alle 20:45. Tutt’altro gara facile dalla quale la tifoseria giallorossa cerca maggiori indicazioni su quale potranno essere gli obiettivi stagionali dopo diciotto turni di campionato. I giallorossi sono reduci anche dall’importante pari esterno, 2 a 2, in campionato contro il Milan campione d’Italia in carica contro i quali sono stati di raddrizzare nel finale, minuti di recupero incluso, anche il doppio svantaggio. I viola, dal canto loro, con ventitré punti all’attivo potrebbero non dover chiedere nulla al torneo per aver ben ventuno punti di distacco dal vertice e ben quattordici dal Verona e dalla Sampdoria impelagati in zona retrocessione. Lo scorso anno finì 3 a 1 nella capitale successo che ha portato a sette i risultati positivi per i giallorossi nelle ultime otto sfide con i viola vincenti solo nell’ultimo confronto in serie A lo scorso 9 maggio 2022. In campionato gli ospiti nell’ultima uscita di campionato hanno avuto la meglio del Sassuolo per 2 a 1 solo su rigore nei minuti di recupero. In serie A sarà la sfida numero 167 con un bilancio leggermente a favore dei padroni di casa che hanno vinto 57 volte contro i 49 successi dei viola che hanno all’attivo anche 60 pareggi. Per i betting analyst è gara delicata per entrambe le formazioni ma il fattore campo condiziona le proposte che si tramutano sulla lavagna con un 1 giallorosso bancato alto a 2,05, comunque distante dal 2 viola a 3,65 e con l’X che moltiplica per 3,40. Anche gli attaccanti della Roma sono i maggior indiziati a finire sulla lista dei marcatori con un gol di Abraham offerto a 2,75, vicinissimo a Dybala a 2,80, con Belotti a 3,50 e Majchrzak e El Shaarawy a 3,75. Per i viola i più papabili marcatori sono Jovic a 4,05 e Bonaventura a 5,45.