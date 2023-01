Se è vero che il meglio della diciottesima diandrà in scena di venerdì sera, con, il resto del weekend sarà comunque carico di sfide e di esami. Le quote sul big match tra le squadre didanno la capolista favorita a 2.02, mentre il successo della Juventus che renderebbe la lotta Scudetto molto più aperta vale 3.95. A 3.40 il pareggio. Sabato 14 alle 18:00 ildeve rialzarsi dopo la rimonta incassata contro la Roma e l’eliminazione dalla Coppa Italia. I rossoneri hanno perso un po’ di solidità e la vogliono ritrovare in casa del, squadra da non sottovalutare visto che viene da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque di campionato. Il successo degli uomini di Pioli vale 1.62 volte la posta, a 5.80 invece il colpaccio dei salentini. Sulla carta è molto più agevole l’impegno dell’Inter a San Siro contro il Verona: gli scaligeri hanno abbandonato l’ultima posizione battendo la Cremonese nello scontro diretto, ma difficilmente si ripeteranno contro i nerazzurri, che nonostante i 120 minuti giocati in Coppa Italia sono favoriti a 1.31. Sempre di sabato per la zona salvezza si scontreranno Cremonese e Monza, confronto equilibrato che vede i brianzoli avanti a 2.55. Domenica punti pesanti in palio soprattutto per le tre inseguitrici al quarto posto: Lazio, Atalanta e Roma sono tutte a 31 punti in classifica. Sarri cerca la prima vittoria del 2023 ma a Sassuolo il 2 è alto a 2.15, gara dura anche per la Roma in casa contro la Fiorentina, con il segno 1 a 2.00 volte la posta e la diciottesima giornata potrebbe agevolare l’Atalanta che è favorita a 1.40 contro la Salernitana. Per Roma-Fiorentina uno dei giocatori più attesi è Zaniolo: l’attaccante deve reagire ai fischi e segnare sarebbe la risposta migliore. Una sua rete contro i viola vale quota 4.50. Il Torino dopo tre pareggi si gioca vincente a 1.60 contro lo Spezia, più equilibrata invece Udinese-Bologna con i bianconeri proposti a 1.97. Lunedì sera va in scena il posticipo Empoli-Sampdoria e non è un periodo felice per i blucerchiati, che devono rialzare la testa: il successo in Toscana è proposto a 3.45.