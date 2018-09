Giorni di ritiro, giorni difficili, giorni di lavoro in casa Roma. Dopo l'inaspettato ko contro il Bologna, arrivato dopo la sconfitta del Bernabeu col Real Madrid e il pareggio subito in rimonta col Chievo, la squadra di Eusebio Di Francesco è chiamata a una pronta risposta per allontanare le voci di un possibile esonero e risalire subito in classifica. Classifica che vede i giallorossi a soli 5 punti dopo 5 partite.



IL MOMENTO - Di fronte il Frosinone penultimo in classifica, con un 1 punto collezionato, 0 gol fatti e 12 subiti. I ciociari hanno perso 4 delle 5 sfide contro squadre della sua stessa regione in Serie A: entrambi i match con la Roma, 2 su 3 con la Lazio. Roma che con 5 punti in 5 partite ha collezionato un record negativo dal 2010/11. La squadra di Di Francesco è quella che ha mandato in gol più giocatori diversi in questo campionato (7), quella di Longo la squadra che ha utilizzato più giocatori (23).



I SINGOLI - Gli unici due giocatori della Roma che hanno partecipato a più di una rete in questo campionato sono Dzeko (un gol e due assist) e Florenzi (un gol e un assist). Camillo Ciano è il giocatore del Frosinone che ha partecipato a più conclusioni in questo campionato.