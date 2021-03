Il piazzamento Champions a due punti di distanza e una tradizione assai favorevole contro il Genoa. Due motivazioni forti per la Roma in vista dell'appuntamento di domenica, allo stadio Olimpico. L'ultimo ko contro i rossoblù risale al 2014 (peraltro fuori casa) e da allora sono arrivati tre pareggi e dieci vittorie. Pochi dubbi quindi per i betting analyst, che dà il successo di Fonseca a 1,52. Per la squadra di Ballardini, a secco di vittorie ormai da un mese, il blitz è fissato a 6,50; un altro pareggio dopo quello della scorsa stagione, sempre all'Olimpico, pagherebbe invece 4,40. Il 3-3 datato agosto 2019 è solo uno dei risultati "abbondanti" arrivati nel confronto tra le due squadre, visto che negli ultimi dieci scontri diretti sono stati centrati sette Over e nove Goal. Un'altra partita con almeno tre reti complessive si gioca a 1,75, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è a 1,84. Lo scorso novembre il protagonista assoluto del successo giallorosso fu Mkhitaryan, autore di una tripletta. L'armeno stavolta potrebbe partire dalla panchina ma trova comunque spazio nelle scommesse sul primo marcatore, dove è a 6,50. Il primo nome degli analisti è invece Borja Mayoral, avanti a 5,50, mentre per il Genoa spicca Destro a 9,50.