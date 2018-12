Roma e Inter si affrontano all’Olimpico nel posticipo domenicale della 14esima giornata, aspettando il match di domani tra Atalanta e Napoli.: la Roma in casa contro il Real Madrid, l’Inter a Wembley col Tottenham. In campionato, invece, le formazioni vivono momenti diversi:e arriva dal 3-0 casalingo col Frosinone mentree hanno perso 1-0 a Udine nell’ultima gara. Luciano Spalletti torna all’Olimpico contro la sua ex squadra, mentre non c’è l’altro grande ex,. Il belga e Dalbert sono gli assenti di casa Inter.: ai box ci sono Dzeko, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Coric e Karsdorp.- Questi i dati forniti da Opta per il match. “Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide di campionato tra Roma e Inter, con due vittorie per parte e due pareggi.(1-3 dell’agosto 2017), dopo che era rimasta imbattuta negli otto precedenti (5V, 3N). Dei 15 confronti di Serie A giocati nel mese di dicembre tra Roma e Inter, soltanto uno è terminato in parità (1-1 nel 1993); cinque vittorie dei giallorossi e nove dei nerazzurri (le ultime due di fila) completano il parziale.di questo campionato (16)., più solo della Juventus (quattro). L’Inter ha vinto sette delle ultime nove trasferte di Serie A (2P), nessuna squadra ha fatto meglio nello stesso intervallo temporale. Tuttavia, i nerazzurri sono usciti sconfitti nell’ultima gara esterna di campionato, 4-1 contro l’Atalanta a Bergamo. Sette delle ultime 10 reti della Roma in Serie A sono arrivate nella ripresa, intervallo temporale in cui l’Inter ha subito l’80% dei suoi gol (otto su 10), la percentuale più alta in questo campionato. La Roma ha segnato finora un gol ogni 3.9 conclusioni nello specchio in questo campionato (22 reti con 85 tiri in porta), solo l’Udinese ha registrato un rapporto più alto tra tiri nello specchio e gol (4.3)”.Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, N'Zonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Schick. All. Di FrancescoHandanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Keita, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Spalletti