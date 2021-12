Edin Dzeko e la Roma: una storia lunga sei stagioni e 119 reti per poi ritrovarsi da avversari nel match di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico. L'ariete bosniaco cercherà di spingere l’Inter verso quel primo posto ora distante solo 2 punti. Per gli esperti, il gol dell’ex di Dzeko si trova in quota a 2,50 mentre un ritorno con doppietta vale 8,80 volte la posta. Dall’altra parte troverà un suo ex compagno, passato per il settore giovanile interista, Nicolò Zaniolo, ancora a caccia del suo primo timbro in campionato: la possibilità di sbloccarsi per il talento giallorosso si gioca a 5. Stessa quota di Jordan Veretout, rigorista giallorosso, a secco in Serie A dal gol dal dischetto nel derby della sesta giornata; sale invece a 6 Nicolò Barella, in passato vicino al giallorosso e avversario contro il quale non ha mai trovato una rete in carriera.