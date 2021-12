vanno in scena di sabato i due big match della Sedicesima giornata di. Pronostici in equilibrio in vista delle due gare, anche se Mourinho nella sfida al suo passato dovrà fare i conti con le tante assenze. Gli squalificati Abraham e Karsdorp non potranno prendere parte alla gara, come gli infortunati Pellegrini, Spinazzola, Afena-Gyan ed El Shaarawy e il tecnico portoghese dovrà inventarsi una formazione inedita. Situazione meno complessa per Inzaghi, a caccia della quarta vittoria di fila che sulla lavagna scommesse di Betaland è proposta a quota 1,90. A 3,60 invece il segno 1 che riporterebbe il buon umore in casa giallorossa. Una curiosità: Roma-Inter negli ultimi tre precedenti è terminata 2-2, risultato esatto che vale quota 12,50. Dzeko sfida il suo passato e un gol è proposto a quota 2,75 sulla lavagna marcatori, mentre per i capitolini Eldor Shomurodov si gioca la sua chance a 3,50.Ancora più equilibrio in, altro big match della sedicesima giornata di Serie A. Sabato 4 dicembre alle 20:45 la capolista sfida la squadra più in forma del campionato e allo Stadio Maradona è davvero minimo il vantaggio sulla lavagna scommesse Betaland per i campani. Per la formazione di Spalletti i tre punti sono proposti a 2,50, mentre il «2» per i bergamaschi è a quota 2,72.Una situazione sulla carta ideale per ilche in casa contro lacerca un successo proposto a 1,20. Tre punti da non fallire anche per la Juventus, che domenica è favorita a 1,25 contro il Genoa, mentre nel Derby dell’Appenninosi contenderanno il ruolo di sorpresa stagionale: al Dall’Ara regna l’equilibrio e i Viola si giocano a 2,57, contro la vittoria della squadra di Mihajlovic a 2,77. Quote alte anche in Sampdoria-Lazio. I blucerchiati possono sfruttare il momento negativo della squadra di Sarri: 10 gol incassati e un solo punto nelle ultime tre giornate, ma Immobile e compagni partono comunque favoriti a 2,12, contro il segno «1» a 3,30.