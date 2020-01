Il derby della Capitale e la sfida tra Napoli e Juventus sono i due big match della prossima giornata di Serie A. Posticipi di lusso con l’appuntamento di Roma in programma per domenica alle 18.00. In casa dei giallorossi la Lazio si presenta alla sfida con rinnovate ambizioni di scudetto e con la voglia di riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia. Inzaghi e i suoi sono quindi favoriti sulla lavagna a 2,35, come si legge in una nota, mentre la Roma, in emergenza per i tanti infortuni, è proposta a 2,75. A 3,60 il pareggio. Il Napoli sogna di rialzarsi al San Paolo proprio contro la Juve. Dopo le sconfitte (in Serie A) contro Inter, Lazio e Fiorentina, Gattuso può sfruttare il passaggio del turno in Coppa Italia, ma i bianconeri non hanno nessuna voglia di fermarsi. Match equilibrato visto che la Juve si gioca vincente a 2,05. A 3,50 il colpo azzurro.