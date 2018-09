Alle 15, allo stadio Olimpico, si accendono metaforicamente i riflettori sulla settima giornata del campionato di Serie A e sul derby della Capitale tra Roma e Lazio. Una sfida che può rappresentare la svolta per entrambe, con i giallorossi rilanciati dal successo sul Frosinone nel turno infrasettimanale e i biancocelesti reduci da quattro vittorie consecutive.



Ecco alcune statistiche sulle due squadre fornite da Opta:



La Roma ha pareggiato 58 partite di Serie A con la Lazio: contro nessuna squadra ha diviso più volte la posta in palio. La Roma ha vinto cinque degli ultimi sette incontri in Serie A contro la Lazio. Un pareggio e una vittoria biancoceleste completano la serie.

La Roma ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 11 sfide interne contro la Lazio. L'ultima volta senza trovare la rete in un derby giocato in casa risale all'aprile 2007 (0-0).



Bilancio in perfetta parità nei tre precedenti tra Roma e Lazio giocati alla settima giornata di Serie A: una vittoria per parte e un pareggio, tutti in casa dei giallorossi. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare giocate in casa in Serie A (tre successi e tre pareggi, includendo fine dello scorso campionato; tuttavia, ha vinto solo una delle ultime quattro (la più recente contro il Frosinone).

Dopo le due sconfitte all'inizio di questo campionato, la Lazio ha ottenuto quattro successi di fila in Serie A: l’ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di vittorie consecutive è stata nell’ottobre 2017 (sei).



Dal 1994/95 la sfida tra Roma e Lazio ha visto complessivamente 33 espulsioni, almeno quattro in più di ogni altro match di Serie A. Gli 11 gol della Roma in questo campionato sono stati firmati da nove giocatori differenti: la squadra giallorossa è quella che conta più marcatori in questa Serie A.

Edin Dzeko non trova il gol in Serie A contro la Lazio da quattro partite dopo averne segnati due nelle prime due sfide nel massimo campionato contro i biancocelesti.

Ciro Immobile ha segnato due gol nelle ultime quattro sfide contro la Roma in Serie A, uno dei quali con la maglia della Lazio, su rigore nel novembre 2017.