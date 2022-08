Alle 20.45 torna in campo la Roma di Mourinho, che per la 4ª giornata di Serie A affronta all'Olimpico il Monza di Stroppa: i giallorossi vogliono ripartire dopo il pareggio in rimonta in casa della Juventus, i brianzoli invece cercano i loro primi punti nel massimo campionato.



STATISTICHE - La Roma ha vinto entrambi i precedenti di campionato contro il Monza, nella Serie B 1951/52 (2-0 in trasferta e 1-0 in casa), mentre è dei brianzoli il successo nell'unico precedente ad agosto (Coppa Italia 1988, 2-1 in casa dei biancorossi). Mourinho potrebbe guadagnare 10 punti dopo le prime quattro partite stagionali di Serie A: alla Roma non accade dal 2014/15 (12 punti su 12 con Rudi Garcia in panchina). Il Monza ha perso le prime tre partite di Serie A: l'ultima squadra che ha perso le prime quattro gare nel massimo campionato è stata il Benevento nel 2016/17.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Roma-Monza.



FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham.



Monza: Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.



RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI RENZO PARODI E VEDERE LA BREVE DIRETTA CON SANDRO SABATINI.