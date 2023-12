La Serie A non conosce soste. Niente pausa natalizia, tutti in campo tra venerdì e sabato per la diciassettesima giornata e successivamente tra il 29 e il 30 dicembre. Si parte venerdì con quattro anticipi: apre la Lazio favorita a Empoli («2» a 1,97), mentre in serata la Fiorentina parte in pole position a Monza (2,40) contro la squadra di Palladino che insegue a 2,90. Incrocio suggestivo, all'Arechi, tra Salernitana e Milan: Pippo Inzaghi, ultimo con i granata, affronta il suo passato sia da calciatore che da allenatore, ma almeno nelle quote Snai non sembrano esserci chance per i campani. La vittoria del Milan paga solo 1,40, con il pareggio a 4,75 e il successo della Salernitana addirittura a 7,25. Dopo aver aumentato a quattro punti il vantaggio sulla Juventus grazie al pareggio dei bianconeri a Monza della scorsa settimana, l'Inter riceve il Lecce con l'obiettivo di trascorrere il Natale in vetta almeno con lo stesso distacco. Pochi problemi per Inzaghi, nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna: segno «1» a 1,20 (quota più bassa dell'intero turno prenatalizio), pareggio a 6,50, «2» a 13. Se l'Inter scenderà in campo alle 18, la Juventus aprirà il sabato alle 12.30 sul campo di un Frosinone lanciatissimo dopo la vittoria in Coppa Italia in casa del Napoli e imbottito di giocatori di proprietà della Juventus (Barrenechea, Soulé, Kajo Jorge). Allegri, quote alla mano, ha i favori del pronostico con il «2» a 1,63, ma occhio al Frosinone di Di Francesco, una delle sorprese del campionato: un punto dei giallazzurri paga 3,80, una vittoria vale invece 5,50. La più grande sorpresa della Serie A 2023-24 è però il Bologna, e lo ha dimostrato anche in Coppa Italia vincendo a Milano dopo i tempi supplementari: alle 15, al Dall'Ara, va in scena uno spareggio in zona Champions contro l'Atalanta, e le quote sono in equilibrio quasi perfetto. Thiago Motta guida a 2,70, Gasperini insegue a 2,75, con il pareggio più in alto a 3,10. L'altro scontro diretto è quello delle 20.45 tra Roma e Napoli. All'Olimpico, i giallorossi cercano il riscatto dopo il ko di Bologna; i campioni d'Italia, invece, devono voltare assolutamente pagina dopo il tonfo interno in Coppa Italia contro il Frosinone. Mazzarri sembra avere, almeno guardando il tabellone, qualche chance in più, con la vittoria a 2,55; il segno «X» paga 2,95, l'«1» è a 3,05. Under e Goal hanno la stessa quota (1,70), così come Over e No Goal sono entrambi offerti a 2,00. Osimhen a 2,50 e Lukaku a 3,00 saranno protagonisti della sfida nella sfida, quella dei bomber: dietro il nigeriano e il belga, ci sono Belotti a 3,25 e la coppia Raspadori-Simeone a 3,50.