Il sorpasso, quasi impensabile fino a qualche settimana, è appena avvenuto: Roma balzata al quarto posto, Napoli spinto fuori dalla zona Champions. Sabato il calendario dà la possibilità agli azzurri di effettuare un immediato controsorpasso, ma non sarà facile: le valutazioni degli analisti parlano di un match apertissimo, in equilibrio quasi perfetto, con una leggerissima sfumatura a favore della Roma padrona di casa. Il segno «1» è a 2,60, il «2» azzurro è a 2,65, il pareggio si colloca a quota 3,25. I giallorossi, pur nell’emergenza infortuni, hanno trovato un’ottima quadratura, chiudendo a chiave la difesa: due soli gol incassati nelle ultime cinque partite. Ma la potenza di fuoco azzurra, riporta Agipronews, è rilevante e secondo gli analisti il match non sarà povero di reti, tanto che l’Over scende fino a 1,60 (Under a 2,20) e il Goal tocca 1,50. Il conteggio dei precedenti all’Olimpico fa segnare un netto predominio recente del Napoli, che ha vinto le ultime tre sfide. Per trovare una vittoria casalinga della Roma bisogna risalire all’aprile 2016.