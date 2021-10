: i giallorossi di Mourinho provano a rialzarsi dopo la sconfitta con la Juventus dell'ultimo turno e il clamoroso tonfo in Conference League in casa del Bodo/Glimt; gli azzurri di Spalletti, invece, sono a punteggio pieno e cercano la nona vittoria in altrettante partite per rispondere al Milan e riprendersi la vetta della classifica.- La Roma è la seconda squadra contro cui ha ottenuto più pareggi in Serie A: 50 (46 vittorie, 52 sconfitte), di più ne ha ottenuti solo contro il Torino (55). Eppure, nelle ultime nove sfide all'Olimpico non c'è mai stata l'X: dal 2013 in avanti, cinque successi per la Roma e quattro per il Napoli. La squadra di Mourinho ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe in campionato, quella di Spalletti cerca la nona vittoria come mai riuscito nella storia del Napoli: le uniche due squadre italiane a riuscire nell'impresa furono la Roma nel 2013/14 (10 su 10) e la Juventus nel 2005/06 (9 su 9).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.