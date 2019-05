ll destino in Europa e l'addio di Daniele De Rossi: gli ultimi 90 minuti di campionato saranno un concentrato di emozioni per la Roma, che affronta domenica sera il Parma all'Olimpico. I giallorossi, a differenza degli emiliani già salvi, puntano alla qualificazione in Europa League da quinti per evitare i preliminari. La motivazione, assieme alle quattro vittorie negli ultimi cinque scontri diretti, è un fattore determinante nella valutazione degli analisti Stanleybet.it, secondo i quali il successo della Roma vola rasoterra, a 1,20 appena, contro il 7,00 sul pareggio e il 12 per il clamoroso blitz della squadra di Roberto D'Aversa. La comparazione delle statistiche offensivo-difensive mette in luce la possibilità di una gara ricca di gol. Sul palinsesto Stanleybet: la Roma è prolifica (con una media di 1,8 reti segnate a partita), il Parma incassa di frequente (1,6 i gol subiti a incontro). L'Over, la scommessa su almeno tre gol complessivi, è valutata 1,32. E se festa del gol sarà, allora a maggior ragione potrebbe essere una buona occasione per Daniele De Rossi di salutare degnamente l'Olimpico: probabilissimo il suo gol, a 1,70, si sale a 4,25 a 15,00 per una doppietta o per una tripletta. Infine, vale 4,15 che sia Capitan Futuro a segnare l'ultimo gol dell'incontro.