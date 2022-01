Voglia di riscatto per la Roma, dopo i ko con Milan e Juventus che hanno frenato l'inseguimento di Mourinho alla top 4. Lo Special One riavrà Mancini e Zaniolo per l'appuntamento di domenica contro il Cagliari, contro cui i giallorossi partono a 1,35. Molto alta invece la quota sui rossoblù, che arrivano da due vittorie consecutive ma per la sfida all'Olimpico si giocano a 8,50, con la «X» a 4,95. Altissima la media gol negli ultimi confronti diretti tra le due squadre: nei quattro incroci di campionato giocati dal 2020 a oggi sono state realizzate 20 reti, un dato che premia l'Over 2,5 a 1,58. Tra i possibili marcatori Abraham sbaraglia la concorrenza a 1,80, con Zaniolo e Mkhitaryan a 3,25 e 2,75. Spazio anche a Maitland-Niles, confermato dopo l'esordio contro la Juve: il primo gol "italiano" pagherebbe 6 volte la posta.