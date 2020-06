Prosegue il programma della 27esima giornata di Serie A con un altro scontro da punti pesanti, per la corsa Champions e per la lotta salvezza: alle 21.45 si affrontano Roma e Sampdoria. I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva per tenere il passo dell'Atalanta quarta in classifica e riprendere margine sul Napoli, sesto a -3 dalla squadra di Fonseca; i blucerchiati di Ranieri invece, ancora senza l'infortunato Quagliarella, sono reduci dal ko con l'Inter nel recupero della 25esima giornata e sono sedicesimi, a +1 sulla coppia Genoa-Lecce.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Roma è la squadra contro cui la Samp ha vinto più incontri (39 su 123) nella sua storia in Serie A, ma nelle ultime otto sfide in campionato i blucerchiati hanno vinto solo due volte (2 pareggi, 4 sconfitte). Inoltre, la Samp non ha segnato neanche un gol negli ultimi due confronti con i giallorossi: dal 2014, i blucerchiati non restano a secco contro la Roma per tre gare consecutive di campionato.



Fischio d'inizio alle 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Roma-Sampdoria.



FORMAZIONI UFFICIALI



Roma: Mirante; B. Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; C. Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini​





