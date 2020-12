Tanti, tantissimi gol: le sfide tra Roma e Sassuolo, che domenica pomeriggio si incontreranno per la quindicesima volta, sono spesso all'insegna delle emozioni e dello spettacolo. Entrambe si presentano all'impegno sul prato dell'Olimpico con la voglia di riscattare le sconfitte dell’ultima giornata. I giallorossi, secondo i betting analyst, partono nettamente favoriti nei confronti degli emiliani: i padroni di casa sono dati vincenti a 1,72, gli ospiti a 4,50 con il pareggio in quota a 4,25.



Le due sfide dello scorso anno terminarono con un doppio 4-2 incrociato, sempre con le squadre padrone di casa vincenti. Inoltre quest’anno la Roma in campionato è stata protagonista di sette gare su nove con più di tre reti. Tutto questo fa volare basso l'Over, a 1,41, mentre l’Under si gioca praticamente al doppio, 2,85.



Prevedibile, inoltre, che entrambe vadano a segno, ipotesi questa accaduta in nove sfide su 14 confronti totali: il Goal si gioca a 1,41, il No Goal a 2,80. Il 3-1 per Dzeko e compagni, punteggio già uscito in tre occasioni nonché il più ricorrente, è dato a 11 mentre il 2-4 per i neroverdi, risultato dell’ultimo confronto diretto, nonché unico successo emiliano contro i giallorossi, pagherebbe 56 volte la posta.