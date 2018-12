Ritorno al passato decisivo per Eusebio: la suascende in camponella cornice dello Stadio Olimpico contro ildi Robertoin uno dei posticipi della. Match decisivo per i giallorossi e per il loro allenatore, che affronta la squadra nella quale è diventato grande e che ha allenato per cinque stagioni, dal 2012 al 2017: soltanto i tre punti potranno salvarlo dalla graticola e rilanciare la Roma in ottica quarto posto, ora occupato dalla Lazio e distante sette lunghezze. Dal canto loro i neroverdi, reduci da quattro risultati utili di fila (una vittoria e un pareggio), hanno un punto in più degli avversari, continuano a sognare l'Europa e con una vittoria agguanterebbero il Milan al sesto posto.- Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Roma è l'unica contro cui il Sassuolo non ha mai vinto (4N, 6P). Quattro delle cinque sfide casalinghe della Roma contro il Sassuolo in Serie A sono terminate in parità (1V) – in tutte queste gare entrambe le squadre hanno sempre trovato la via del gol. La Roma ha subito gol in tutte le ultime nove partite di campionato – non arriva a 10 di fila da febbraio 2013. La Roma ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe in campionato (0-2 vs SPAL): per i giallorossi sei vittorie e quattro pareggi. 25 punti in 17 partite di questo campionato per il Sassuolo, che a questo punto ha fatto meglio solo nel 2015/16 in Serie A (28). Il Sassuolo ha ottenuto 11 punti nelle prime otto trasferte di questo campionato: non ha mai fatto meglio nelle prime otto gare esterne di una stagione di Serie A. La Roma è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito gol nei primi 15 minuti di gioco.Nessuna squadra ha perso meno punti del Sassuolo da situazione di vantaggio (due), nessuna inoltre ne ha recuperati più dei neroverdi dopo essere andata sotto nel punteggio in questa Serie A (10).Il Sassuolo è una delle due squadre di Serie A, insieme al Genoa, contro cui il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha segnato più di un solo gol (due).: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Schick.: Consigli; Marlon, Lemos, Ferrari, Dell’Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Babacar, Brignola.