Dopo le due settimane dedicate alle nazionali, torna in campo la. Il lungo weekend dellasi apre questo pomeriggio, con la sfida dello stadio Olimpico tra. ​La squadra di Eusebio Di Francesco proverà ad allungare a quattro la striscia di vittorie consecutive per superare momentaneamente Lazio e Inter, mentre gli uomini di Leonardo Semplici, protagonisti di un grande avvio di stagione, sono ora reduti da quattro sconfitte di fila.La Roma è imbattuta da cinque gare nel massimo campionato contro la Spal (4V, 1N) dopo essere stata sconfitta nelle tre precedenti. La Spal ha vinto solamente una delle 16 trasferte a Roma contro i giallorossi in Serie A (6N, 9P), successo ottenuto nell'unica gara in cui ha segnato più di un gol nel parziale (2-0 nel settembre 1965). La Roma ha vinto le ultime quattro partite in tutte le competizioni, non inanella almeno cinque successi di fila da novembre del 2017.